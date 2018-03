Straumann und Novartis

In der Spitze hat Straumann (STMN 622 -2.89%) vom Novemberhoch bis zu 20% verloren. Investoren, die den Titel zuvor noch wegen seines anscheinend unbiegsamen Aufwärtstrends gekauft hatten, haben möglicherweise eine teure Überraschung erlebt. Doch unter Berücksichtigung der technischen Eigenschaften dieser Aktie waren die Verluste weder übermässig gross noch war der Rückweg ungewöhnlich. Leicht gerät in Vergessenheit: Mit STMN kauft man zu guten Zeiten eine «Outperformer»-Aktie, zu allen Zeiten aber kräftig Beta (mittlerer Trendbeschleunigungswert).

In der Grafik ist eine ABC-Struktur zu erkennen. Also (ALSN 129.6 -3.14%) befindet sich Straumann in einer mittelfristigen Korrektur, nicht in einem Abwärtstrend. Diese Feststellung ist essenziell und hilft, sich die richtigen Überlegungen zur Weiterentwicklung der Aktie zu machen.

Mehr Chance als Risiko

Das im Chart sichtbare Korrektursegment hat alles, was eine vollständige Korrektur haben muss. Im günstigsten Fall ist sie also bereits abgeschlossen. Da zurzeit noch kein positives Timing-Setup vorliegt, bleibt indes die Möglichkeit offen, dass es zu einer Iteration des bestehenden Korrekturmusters kommt. Das würde nochmals einen Rückschlag mit sich bringen. Ergo: Die Korrektur steht nicht erst bevor, sondern STMN kann sie im günstigsten Fall schon abhaken. Noch scheint die Lage aber zu wenig stabil, um nach den zuletzt wieder etwas höheren Notierungen mit guten Aussichten auf direkt weiter steigende Kurse setzen zu können. So schnell läuft die Aktie wahrscheinlich nicht davon. Hingegen erscheint es angemessen und passend, grundsätzlich mit gestaffelten Limiten um 600 Fr. oder etwas tiefer Kaufbereitschaft zu erstellen.

Novartis im Wechselbad

Den folkloristischen Wert von Berichten über «neue Hochs» belegt der Novartis-Chart. Vierzehn Tage nach diesem Hoch ist die Hälfte der Gewinne der vergangenen vierzehn Monate weg. Es kann dann über neue Tiefs berichtet werden, jedoch weiss ich nicht, was das alles bringen soll. Dreiecksförmige Strukturen sind typischerweise kurz vor Kursgipfeln anzutreffen. Mit dieser Kenntnis lässt sich nicht nur bis zur nächsten Ecke blicken, sondern auch gleich ein wenig um diese herum. Das 50%-Retracement ist oft eine starke Unterstützung und deswegen bei Korrekturen immer eine gute Orientierung. Kein Wunder, dass Novartis (NOVN 78.44 -0.91%) bei 77/78 Fr. Halt gefunden hat – zumindest vorerst.

Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen würde ich nach aktuellem Kenntnisstand als Korrektur bzw. in diesem Fall als Erholung einstufen. Sie zeigt die dafür üblichen Kursmuster. Womöglich liegen vorübergehend 82.50 Fr. drin. Noch wichtiger als die maximale Ausdehnung der Erholung scheint aber, dass es nach dieser Phase wahrscheinlich nochmals Berichte über neue Tiefs geben wird.