Straumann wächst markant

(AWP) Der Dentalimplantathersteller Straumann ist im ersten Quartal 2018 erneut stark gewachsen. Dabei hat das Unternehmen in allen Regionen ein Plus im zweistelligen Prozentbereich erreicht. Auch positive Währungseffekte haben zum Anstieg beigetragen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2018 bestätigt die Gesellschaft.

Insgesamt stieg der Umsatz um 21,7% auf 324,1 Mio. Fr., wie Straumann am Donnerstag mitteilte. Organisch, also ohne Akquisitionen, betrug das Wachstum 15,3%. Der Zuwachs in Schweizer Franken umfasst einen Akquisitionseffekt von 5 Prozentpunkten und einen positiven Währungseffekt von 2 Prozentpunkten.

In der wichtigsten Konzernregion EMEA, worunter Straumann die Geschäfte in Europa, im Nahen Osten sowie Afrika zusammenfasst, stieg der Umsatz um 21,3% auf 147 Mio. Fr. In Nordamerika wuchsen die Verkäufe um 22,4% auf 90,3 Mio. Fr.