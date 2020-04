Straumann will Kosten senken

(AWP) Die Straumann (STMN 662 -2.65%) Holding ist wie fast alle Unternehmen von der Corona-Krise stark betroffen. Entsprechend versucht der Dentalimplantat-Hersteller, seine Kosten anzupassen. Mittelfristig sieht er sein Geschäftsmodell allerdings nicht in Gefahr.

Die Coronavirus-Pandemie habe erhebliche Auswirkungen auf die meisten Branchen und auch der globale Markt für Zahnersatz und ästhetische Zahnmedizin sei erheblich eingeschränkt, heisst es in einem Statement an die Investoren vom Donnerstagabend. Viele Zahnarztpraxen seien vorübergehend geschlossen oder sind auf Notfallbehandlungen beschränkt.

Man arbeite hart daran, die Kostenbasis an die aktuelle und kurzfristige Nachfrage anzupassen, heisst es. So will das Unternehmen etwa die Personalkosten senken. Geplant sind etwa freiwillige Gehaltskürzungen bei den Führungskräften und Kurzarbeit für andere Mitarbeiter, wie es weiter heisst. Zudem will sich das Unternehmen in den verschiedenen Ländern um staatliche Subventionen und Unterstützung bemühen.

Zur Sicherung der Liquidität hat das Unternehmen in der vergangenen Woche eine Anleihe in Höhe von 280 Mio. Fr. mit Laufzeit bis 2023 platziert und die zugesagten Kreditlinien erhöht.

Positive Anzeichen in China und Asien

Straumann erwartet jedoch, dass das Geschäft wieder in Gang kommt, wenn die Beschränkungen abgebaut werden. In China und anderen Teilen Asiens gebe es erste Anzeichen dafür.

Die Zeit bis zu einer vollständigen Erholung sei jedoch schwer vorherzusagen. Derzeit sei es unmöglich die Auswirkungen auf die Wirtschaft für das laufende Jahr, das Makroumfeld oder das Verbrauchervertrauen abzuschätzen.

Trotz der gegenwärtigen Herausforderungen seien die Grundlagen des Geschäfts von Straumann mittel- und langfristig weiterhin gültig, wird aber betont.

