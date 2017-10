Streaming fasziniert die Nutzer – und die Anleger

Einst hat ein Stadtbummel früher oder später in den Plattenladen geführt, vielleicht bei regnerischem Herbstwetter gar in die Videothek. Diese Zeiten sind passé. Niemand muss heute mehr das Haus verlassen, um neue Musik zu entdecken oder sich einen Blockbuster anzusehen. Das Zauberwort heisst Streaming: Filme, Serien, Musik und auch Computerspiele verstauben nicht mehr im heimischen Regal. Sie lagern jetzt in Rechenzentren von Netflix, Spotify & Co. – werden von dort auf Wunsch abgerufen.

Streamen bringt alles, was digital ist, in Fluss: Die Daten sind auf einem Server hinterlegt, einem Netzrechner, und werden zu jedwedem Gerät gesendet – sei es Smartphone, Tablet, Fernseher, intelligenter Lautsprecher, Computer, was immer, Hauptsache Internetverbindung: Denn auf diese Weise kann das Gerät die Infos in Echtzeit darstellen. Was das Endgerät streamt, egal: So ist von Musik über Filme hin zu Spielen schon vieles möglich – und das kommt an bei den Konsumenten.