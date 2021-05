Streit um Stadler-Züge für Bayern hält an

Im September 2018 ist die Stimmung bei Stadler Rail gut: Ulf Braker, damals Geschäftsführer des Stadler-Werks Berlin, hat auf der Verkehrsmesse Innotrans soeben erfolgreich einen Vertrag abgeschlossen. Es geht um 22 Triebzüge des Modells Flirt, Stadlers Kassenschlager. Der Käufer: Go-Ahead, ein britisches Unternehmen, das künftig die Strecke zwischen München und Lindau am Bodensee betreiben soll.

Go-Ahead betreibt Bahnstrecken im Südosten Englands und ist der grösste Busanbieter Londons. Seit 2015 beteiligt sich die private Gesellschaft auch international an Streckenausschreibungen – durchaus erfolgreich. So fährt sie heute auch Busse in Singapur und Irland sowie Züge in Norwegen und eben Deutschland. Sie hat auch schon für andere Strecken Züge bei Stadler bestellt. Stadlers Werkleiter Ulf Braker spricht in der Mitteilung vom September 2018 von einer «partnerschaftlichen und guten Zusammenarbeit mit Go-Ahead». Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an