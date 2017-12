Streit zwischen Amazon und Google spitzt sich zu

(Reuters) Kurz vor Weihnachten verschärft sich der Streit zwischen den beiden Technologiegiganten Google (GOOGL 1019.6 0.76%) und Amazon (AMZN 1141.57 0.67%). Am Dienstagabend kündigte der weltgrösste Suchmaschinenanbieter an, die App für seine Videoplattform YouTube auf zwei Amazon-Geräten nicht mehr anzubieten. Zugleich kritisierte die Alphabet-Tochter den weltgrössten Onlinehändler dafür, einige Google-Produkte nicht mehr zu verkaufen. Beide US-Konzerne beharken sich seit einiger Zeit öffentlich, was in der Technologiebranche eine Seltenheit ist. Seit einiger Zeit begegnen sich Amazon und Google immer häufiger als Konkurrenten, etwa im Cloud-Geschäft, der Online-Suche, aber auch beim Verkauf der immer wichtiger werdenden Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Echo.

Konkret kritisierte Google nun, dass der Onlinehändler beispielsweise den Lautsprecher Google Home, aber auch einige der Überwachungskameras und Rauchmelder seiner Tochter Nest nicht im Angebot hat. Zudem habe sich Amazon nicht an die YouTube-Nutzungsbedingungen gehalten. Deswegen sehe man sich veranlasst, die Videoplattform auf dem Streaming-Stick Fire TV und dem Lautsprecher Echo Show zu blockieren, teilte der Konzern aus Mountain View mit. Amazon bezeichnete das Vorgehen als enttäuschend und teilte mit, das Problem hoffentlich so schnell wie möglich mit Google lösen zu können. In der Zwischenzeit könnten Kunden YouTube einfach über das Internet öffnen und nicht über die App.