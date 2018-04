Trinkhalme, Becher und Säcke aus Plastik: 2030 soll es das auf Taiwan nicht mehr geben. Der faktisch selbständige Inselstaat – eine Unabhängigkeitserklärung wäre für Peking ein Casus belli – will die Kunststoffseuche in den Meeren und in der Nahrungsmittelkette bekämpfen. Ab dem nächsten Jahr müssen Taiwans Gaststätten die bunten Einmal-Schlürfröhrchen aus dem Sortiment nehmen, ab 2025 wird auf Wegwerfplastik eine Steuer erhoben. Derzeit soll der Durchschnittstaiwanese jährlich 700 Plastiktüten verbrauchen, in wenigen Jahren nur noch 100 und 2030 null; Gratistüten in den Geschäften sind bereits verboten. «Vater» Staat wieder mal am Bevormunden? Wenn, dann für einmal nicht ohne Sinn und Zweck. Die externen Kosten der Kunststoffverschwendung trägt erst die Natur, dann die Gesellschaft. Es wird, was Halm und Becher betrifft, bloss vorgeschrieben, wie man trinkt – künftig eben mit einem Metallröhrchen, am Ende gar mit einem Bio-Strohhalm, aus einer Porzellantasse, einem Glas (was obendrein nicht banausisch ist, im Gegensatz zum Plastikmüll). Was man jedoch trinkt, ob Quellwasser, Zuckerzeug oder Alkohol, bleibt freie Wahl. Ein Strohhalm für die Erhaltung der Öko- und der Privatsphäre.