Strom-Diversifikation wichtiger denn je

Krisen und Katastrophen decken Vorsorgemängel gnadenlos auf. Das unterstreicht nicht bloss die Covid-Pandemie. Die Finanzkrise zeigte vor vierzehn Jahren, dass die Grossbanken einen viel robusteren Kapitalpuffer benötigen als bis anhin. Auch in der Versorgung von Energie und Strom braucht es weitsichtigere und nachhaltige Sicherungsstrategien. Die aktuellen (und drohenden) Veränderungen in der Geopolitik machen sie umso dringender.

Auf den Import von Strom kann sich die Schweiz spätestens seit dem Verhandlungsabbruch mit der EU im Mai 2021 nicht mehr blind verlassen. Im Oktober warnte die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom), die Schweiz steuere schon bald auf eine Strommangellage hin.

Nicht wirklich beruhigend: Diesen Winter sei kein Blackout des Stromnetzes zu befürchten, liess der Bundesrat vergangene Woche wissen. Im Winterhalbjahr 2022/23 jedoch sei die Energieversorgung geschwächt. Eine Wasserkraftreserve soll es richten. Als zweite «Versicherungslösung» und Notreserve ist der Bau von zwei bis drei Gaskraftwerken mit Investitionskosten von 700 bis 900 Mio. Fr. geplant, um die sich ab 2025 akzentuierenden Stromimportrisiken zu reduzieren.

Der derzeit in der EU diskutierte Importstopp für russisches Gas und die Drohungen Putins, Europa den Gashahn zuzudrehen, hat auch die Frage der Beschaffungssicherheit von Energieträgern ins Brennglas gerückt. Gas deckt etwa 15% des schweizerischen Energieverbrauchs ab (Elektrizität übrigens 27%). Rund 45% hievon stammen, über verschiedene Handelsplätze in Europa, aus Russland; nennenswerte Gaslager gibt es hierzulande nicht. Auch in diesem Fall hat der Bundesrat kurzfristig reagiert und die Branche beauftragt, Beschaffung und Versorgung für den kommenden Winter sicherzustellen.

Der brutale russische Einmarsch in die Ukraine wird auch die Debatte um die Kernkraft befeuern. Hier kann die Schweiz immerhin auf ausreichend politisch stabile Länder als Lieferalternative zu Russland für angereichertes Uran ausweichen.

Was die Stromerzeugung aus Atomkraft in der Schweiz betrifft, könnte das Pendel der öffentlichen Meinung ja nach Kriegsentwicklung und (Un-)Versehrtheit der Anlagen in der Ukraine auf die eine oder andere Seite ausschlagen. Gemäss einer aktuellen repräsentativen Demoscope-Umfrage des «Nuklearforums Schweiz», just vor Ausbruch des Kriegs durchgeführt, halten sich Gegner und Befürworter der Kernenergie zur Stromerzeugung derzeit die Waage.

Das gesetzliche Verbot neuer Werke wird weiter ins Wanken geraten, wenn sich Meldungen über eine Strommangellage häufen – und absehbar wird, dass die ab 2035 drohende Lücke, nach Auslaufen des Betriebs der bestehenden Atomkraftwerke, mit dem Ausbau erneuerbarer Energien allein nicht rechtzeitig zu schliessen ist.

Eine wuchtige Beschleunigung im Ausbau von erneuerbaren Energien wäre nur durch staatliche Zwangsregeln möglich. Schon heute mangelt es nicht an finanziellen Anreizen für Investitionen in Solaranlagen. Laut einer Aussage von Elcom-Präsident Bernhard Luginbühl an der Jahrestagung der Behörde ist jedoch «das Bewusstsein der Bevölkerung noch nicht dort, wo es sein müsste».

Bislang kein grosses Thema: Auch bei der Photovoltaik gibt es eine grosse Abhängigkeit von einer autokratischen Grossmacht. Vier Fünftel des für Solarpanels benötigten Rohstoffs Polysilizium stammen aus China. In einigen Jahren werden es gegen 90% sein, sagt die deutsche Bernreuter Research voraus. Acht der zehn grössten Hersteller von Solarpanels sind ebenfalls chinesisch. Was, wenn die sich zunehmend aggressiver gebärdende asiatische Supermacht das Ziel einer «Wiedervereinigung» mit Taiwan in die Tat umsetzt?

So drängt sich in der Energie- und Stromversorgung auf, was gewiefte Anleger schon längst praktizieren: Klumpengefahren vermeiden und Risiken streuen. Gegen einen Ausbau von Solarenergie und eine Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist nichts einzuwenden. Aber auf technologische Weiterentwicklungen von Kernenergie leichtfertig zu verzichten, ist fahrlässig.