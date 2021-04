Santhera: Studie zeigt Wirksamkeit von Vamorolone

Die klamme Santhera kommt an zwei Fronten voran. Sie kann die Wandelanleihe zu rund drei Vierteln in Aktien tauschen. Kommenden Februar müsste sie dann noch 15 Mio. an die verbliebenen Anleiheneigner zahlen. Zudem hat sie Langzeitdaten aus einer Studie veröffentlicht. Die teilnehmenden Kinder mit dem Muskelschwund Duchenne-Muskeldystrophie, respektive ihre Eltern, hatten sich entschieden, die Behandlung mit Vamorolone fortzusetzen. Nach zweieinhalb Jahren war ihre Bewegungsfähigkeit vergleichbar mit der von Kindern, die Kortikosteroide erhalten, die Standardtherapie für diese erbliche und letztlich tödliche Krankheit. Doch Vamorolone hat zu deutlich weniger Nebenwirkungen geführt. Da es keine Vergleichsgruppe und nur relativ wenige Studienteilnehmer gibt, gilt dieses Resultat aber nicht als wissenschaftlich gesichert. Trotzdem ist es ein Indikator für die nachfolgende Studie, deren Resultat in Kürze erwartet wird. Fällt es ähnlich aus wie das heute veröffentlichte, dann stehen die Chancen gut, dass Santhera einen lukrativen Vertrag wird abschliessen können. Am Ende sollten die Aktionäre, die vor einiger Zeit zu deutlich höheren Kursen eingestiegen sind, wenigstens einen Teil ihrer Investition zurückerhalten. Ihr Kapital wird mit der Wandlung der Anleihe verwässert und dürfte durch eine wahrscheinliche Aktienkapitalerhöhung weiter verwässert werden. Ein Engagement in Santhera ist heute weniger riskant geworden, bleibt aber etwas für spekulativ veranlagte Investoren.