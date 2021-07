Südafrika muss Zumas übles Erbe bewältigen

Jahrelang hatte sich Südafrikas früherer Präsident Jacob Zuma mit allen nur denkbaren Mitteln gegen die ihm gemachten schweren Korruptionsvorwürfe gewehrt – eine Verteidigung, die in Südafrika auch als «Stalingrad-Taktik» bekannt geworden ist. Zuletzt hat er sich sogar geweigert, vor einer staatlichen Untersuchungskommission auszusagen, die seit drei Jahren die Plünderung der Staatskasse und aller grossen Staatsunternehmen in seiner Regierungszeit von 2009 bis 2018 aufarbeitet.

Genau dies wurde dem 79-Jährigen nun zum Verhängnis: Für die fortgesetzte Missachtung der (ironischerweise einst von ihm selbst einberufenen) Kommission hat Südafrikas Verfassungsgericht Zuma nun zu fünfzehn Monaten Haft verurteilt. Der frühere Präsident muss sich demnach binnen fünf Tagen (bis Sonntag) bei der Polizei melden, um seine Haftstrafe anzutreten.

Die schier unglaublichen Machenschaften während seiner Präsidentschaft dürften unter dem Begriff State Capture schon bald weltweit Eingang in politische Lehrbücher finden, so immens sind ihre Dimensionen. Vor allem eine eng mit Zuma verbandelte (und später geflüchtete) indische Unternehmerfamilie hatte sich, zusammen mit Komplizen, in seiner Amtszeit masslos bereichert, fast den gesamten Staatsapparat unterwandert und am Ende sogar Minister ernannt. Dieses Netz zog sich durch Staatskonzerne, Ministerien und Behörden. Aber auch Unternehmen wie McKinsey und KMPG waren darin verwickelt.

Bislang musste sich jedoch keiner der Profiteure vor Gericht verantworten, was in der Bevölkerung die Sorge geweckt hat, die Drahtzieher der Plünderung würden womöglich straflos davonkommen. Zumal Südafrika in der dritten Coronawelle nun das Geld für eine effiziente Impfkampagne fehlt und dem Land zusätzlich die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg ins Haus steht. Auch hängt Südafrikas Glaubwürdigkeit als Investitonsstandort (wie auch das ohnehin angekratzte Image von Zumas Nachfolger Cyril Ramaphosa als vermeintlichem Reformer) von einer adäquaten Aufarbeitung ab.

Ramaphosas sehr zögerliches Vorgehen hat auch damit zu tun, dass er in einer direkten Konfrontation mit Zuma, wie sie jetzt unvermeidlich scheint, eine Spaltung des regierenden ANC fürchtet. Dies liegt zum einen an Zumas raffinierter Klientelpolitik, zum anderen daran, dass viele weitere hochrangige ANC-Politiker ebenfalls in korrupte Praktiken verstrickt sind und wenig Interesse an einer Aufarbeitung haben. Denn unter Zuma ist Südafrika zu einem gigantischen Selbstbedienungsladen für die Regierungspartei geworden. Schon deshalb dürften die Aufräumarbeiten im Augiasstall und eine erfolgreiche rechtskräftige Verurteilung Zumas noch lange dauern – und ausgesprochen mühsam bleiben.