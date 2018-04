Sulzer in Ungewissheit

Nach dem harschen Kursrückgang um 16% in den Aktien Sulzer versucht die Unternehmensführung die Anleger zu beschwichtigen. Der am Montag angekündigte Kauf der 5 Mio. Sulzer-Aktien aus dem Besitz des von US-Sanktionen betroffenen Mehrheitsaktionärs Victor Vekselberg, den Sulzer am Sonntag bei der zuständigen US-Behörde Ofac (Office of Foreign Assets Control) ­beantragt hat, soll noch in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.

Damit würde die Beteiligung von Renova, der Holding des russischen Investors Vekselberg, um etwa 14,6 auf 48,83% sinken. Die Ofac-Sanktionen gelten gemäss deren Regeln nur für Beteiligungen von sanktionierten Unternehmen, wenn sie 50% überschreiten. Der Name Sulzer taucht in den Sanktionslisten bisher nicht explizit auf. Die Bewilligung der Ofac braucht es, weil Renova bereits den US-Sanktionen unterliegt.