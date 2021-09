Sulzer legt Angebotspreis für Medmix-Aktien fest

(AWP) Die vom Maschinenbauer Sulzer (SUN 135.60 -0.88%) abgespaltene Firma Medmix dürfte auf einen Börsenwert von bis zu 1,9 Mrd. Fr. kommen. Sulzer und Medmix kündigten am Mittwoch an, dass bei der Kapitalerhöhung im Rahmen des Spin-Offs bis zu sieben Millionen neue Aktien zum Preis zwischen 37 und 47 Franken platziert werden sollen. Medmix peile dabei einen Bruttoerlös von rund 300 Mio. Fr. an. Die Angebotsfrist läuft vom 22. bis zum 29. September.

Die Sulzer-Aktionäre hatten die Abspaltung der am schnellsten wachsenden und rentabelsten Geschäftseinheit des Konzerns am 20. September gebilligt. Sie erhalten im Zuge der Abtrennung knapp 34,3 Mio. Medmix-Aktien. Erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden sollen die Titel am 30. September. Der Börsengang liegt in den Händen von Credit Suisse (CSGN 9.19 +0.92%) und UBS (UBSG 14.72 +0.55%).

Die in Zug ansässige Medmix produziert Geräte zur Anwendung von Flüssigkeiten in der Dental-, Gesundheits-, Kosmetik- und Klebstoffbranche. Die Firma beschäftigt weltweit an rund 20 Standorten etwa 1900 Mitarbeitende und dürfte im laufenden Jahr bei einem Umsatz von rund 450 Mio. Fr. eine operative Gewinnmarge (Ebita) von rund 19% erreichen.

Medmix wäre der dritte Neuzugang an der SIX im laufenden Jahr. Bislang wagten der Flugzeugzulieferer Montana Aerospace (AERO 33.20 -2.35%) und der Pharmazulieferer Polypeptide den Sprung aufs Börsenparkett in Zürich. Zudem gingen mit dem Laufschuh-Hersteller On Holding (ONON 36.97 -0.99%) und dem Sportdaten-Anbieter Sportradar (SRAD 26.02 -0.88%) zwei Schweizer Unternehmen in den USA an die Börse.

In den Startlöchern für ein Initial Public Offering (IPO) an der SIX stehen unter anderem auch noch das Uhren-Portal Chronext, der Telekomanbieter Salt, die Dokumentenmanagement-Firma Swiss Post Solutions und der Reinraumausrüster Skan.