Sulzer nennt Einzelheiten zu Renova-Transaktion

(AWP) Sulzer (SUN 113 -2.92%) hat weitere Einzelheiten zu dem Aktienrückkauf vom Mehrheitsaktionär Renova bekanntgegeben. Der Kaufpreis für die 5 Mio. Aktien die Sulzer erworben hat, beträgt basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs 109.13 Fr. je Aktie. Der Transaktionswert beträgt damit rund 546 Mio. Fr., wie Sulzer am Montag mitteilt. Der Kauf wurde vom 9. bis und mit 13. April 2018 durchgeführt.

Zudem teilte das Unternehmen mit, dass die Freigabe seiner Vermögenswerte durch das U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) nun komplett abgeschlossen sei. Bereits am Samstag hatte das Unternehmen gemeldet, eine entsprechende Lizenz erhalten zu haben.

Weitere Einzelheiten zu diesem Thema will Sulzer zusammen mit dem Bestellungseingang im ersten Quartal am 19. April 2018 bekanntgeben.

Aufgrund der US-Sanktionen gegen Viktor Vekselberg und die Beteiligungsgesellschaft Renova, die rund 63,4% an Sulzer hielt, war auch das Schweizer Unternehmen unter Druck geraten. Mit dem am vergangenen Montag angekündigten Rückkauf sinkt der Anteil von Renova auf 48,83%, wie es zuvor hiess.