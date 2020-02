Sulzer steigert sich deutlich

Sulzers Bestellungseingang hat zwar gegen Ende letzten Jahres etwas an Dynamik eingebüsst, die Wachstumsrate in den Quartalen ist im Verlauf des Jahres von 10% (erstes Quartal) auf 6,3% (viertes Quartal) gesunken, doch noch immer profitiert der Konzern von der guten Verfassung seiner Endmärkte, wobei im Pumpenbereich als Wachstumstreiber explizit nur der Wasser- und der Chemiemarkt angegeben werden, nicht aber der wichtige Ölmarkt. Der gute Trend soll auch im laufenden Jahr, wenn auch abgeschwächt, weitergehen. Der Gewinn ist nicht ganz so stark gestiegen wie von den Analysten erwartet. Angesichts des zunehmenden Drucks, das Ziel eines globalen Temperaturanstiegs um höchstens 2 Grad bis 2100 einzuhalten, besteht Unsicherheit über die weitere Investitionstätigkeit in der Öl- und Gasindustrie. Diese hat in der Vergangenheit rund 40% zum Sulzer-Geschäft beigetragen. Viele Investoren meiden wegen dieser Unsicherheit Anlagen im Öl- und Gasbereich. Das spiegelt sich auch in den Aktien von Sulzer, die im vergangenen Jahr kaum zulegen konnten. Eine schnelle Trendwende ist nicht in Sicht.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.