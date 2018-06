Sunrise gibt Schweizer Anleihen-Debüt

Der Telecomkonzern Sunrise steht vor der Premiere am Schweizer Bond-Markt. Bisher waren die Obligationen in Luxemburg kotiert. Im Rahmen einer Neustrukturierung des Fremdkapitals will das ­Unternehmen aber schon bald bis zu 300 Mio. Fr. im Inland aufnehmen. In der kommenden Woche trifft Sunrise dafür mögliche Investoren auf Roadshows in Genf, Bern und Zürich. Im Gegensatz zu früher begebenen Anleihen des Telecomkonzerns mit 100 000 Fr. Stückelung richtet sich der neue Bond ­explizit auch an Privatanleger – der Mindesteinsatz beträgt 5000 Fr. Die Papiere dürften von den Ratingagenturen Standard & Poor’s (S&P) und Fitch mit BBB– im Investment-Grad-Bereich angesiedelt werden, schreibt Sunrise am Freitag. Das macht die Obligation einem breiteren Kreis von Investoren zugänglich. Die Höhe des Coupons ist noch nicht fixiert.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.