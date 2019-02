Sunrise nimmt einen neuen Anlauf

Neun Jahre nach dem letzten Anlauf ist es so weit. Zwei Unternehmen aus dem Schweizer Telecomsektor schliessen sich zusammen. 2010 untersagte die Wettbewerbskommission die Fusion von Sunrise (SRCG 74.05 -8.47%) und Orange, heute Salt. Die Befürchtung damals: Im Mobilfunksektor würde ein Duopol entstehen, mit negativen Folgen für Preisentwicklung und Konsumenten.

Heute sieht es anders aus. Sunrise ist im Mobilfunk stark und UPC im Festnetz-Internet. Deshalb sollte es weniger wettbewerbsrechtliche Bedenken geben. Beide haben Vorteile aus der Transaktion. Sunrise ist weniger auf den Zugang zum Swisscom-Netz angewiesen. Das gilt sowohl für die älteren Kupferkabel, die reguliert sind, als auch für die schnellen Glasfaserleitungen, für die kommerzielle Vereinbarungen ausgehandelt werden.

Reaktion auf Regulierung

Der Schritt von Sunrise dürfte unter anderem eine Reaktion darauf sein, dass sich punkto Regulierung keine Verbesserung für das Unternehmen abzeichnet. Bei der Revision des Fernmeldegesetzes ist keine Zugangsregulierung für moderne Glasfasernetze vorgesehen, was Swisscom (SCMN 462.1 -0.3%), die mit Investitionsschutz für ihre neuen Netze argumentiert, zugutekommt.

UPC Schweiz ist künftig Teil eines Telecomanbieters mit einem sehr kompetitiven Mobilfunknetz. Sunrise hat viel in die Qualität der Infrastruktur investiert, was sich in den vergangenen Jahren in branchenweit anerkannten Tests ausgezahlt hat. So lieferten sich Swisscom und Sunrise zuletzt mehrfach Kopf-an-Kopf-Rennen als Anbieter mit dem besten Schweizer Mobilfunknetz.

Mehr Konkurrenz, weniger Grosshandel

Für Swisscom bedeutet das Zusammenrücken nicht nur, dass ein stärkerer Konkurrent am Markt agiert. Sunrise ist auch ein wichtiger Kunde im Grosshandelsgeschäft. Von den 67% Marktanteil, die Swisscom Ende 2018 im Breitbandsegment angibt, sind 14% Grosshandel, und davon der absolut überwiegende Teil mit Sunrise. Zumindest kurzfristig dürfte der Effekt für Swisscom indes begrenzt bleiben.

Nicht nur finanziell ist der Zusammenschluss wegen der deutlichen Kapitalerhöhung eine Übung mit Risiken, auch technologisch. Sunrise muss künftig zwei Plattformen parallel betreiben. Und einen reibungslosen Übergang sicherstellen, um die Kunden nicht zu verprellen.

Für Salt als Nummer drei im Mobilfunk bedeutet die neue Situation Ungemach. Skaleneffekte spielen im Telecomsektor eine grosse Rolle, und eine grössere Sunrise kann sie besser ausspielen. Viele Möglichkeiten, auf die Schnelle zu reagieren, hat Salt nicht. Aber Xavier Niel, der Eigentümer von Salt, war auch in der Vergangenheit schon für Überraschungen gut.