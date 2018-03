Sunrise senkt Preise für Datenroaming

(AWP/CC) Sunrise (SRCG 90.65 -0.06%) macht bei der jüngsten Preisrunde im Schweizer Mobilfunk mit. Nachdem Swisscom (SCMN 499.8 -0.56%) in der Vorwoche die Gebühren für Datenroaming gesenkt hatte, kündigt Sunrise nun eine «Erneuerung» der Freedom-Tarife an. Im finanziellen Ausblick für 2018 ist der Effekt bereits enthalten, wie Sunrise-Sprecherin Therese Wenger auf Anfrage erklärt.

Sunrise führt unter anderem für 46 Länder einen Standardtarif von 1.90 Fr. pro Tag für die Nutzung von 100 Megabyte Daten an, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Damit werde auch ein «voller Kostenschutz» garantiert. Zum Vergleich: Bisher verrechnete Sunrise 1 Fr. pro Megabyte für das Daten-Roaming in den meisten europäischen Ländern, den USA und Kanada. Abgesehen davon seien eingehende Sprachnachrichten auf die Sprachbox ab sofort weltweit kostenlos, hiess es weiter.

«Neuer Standard»

Die neuen Tarife von Sunrise seien eine Verbesserung, schreibt die Stiftung für Konsumentenschutz in einer ersten Reaktion. So hätten Anrufe auf die Sprachbox bislang bis zu 7.75 Fr. gekostet. Für Moneyland-Experte Ralf Beyeler setzt Sunrise insbesondere mit dem Standardtarif für das Daten-Roaming in den meisten europäischen Ländern, in den USA und Kanada einen «neuen Standard». Er hält die Abopreise des Anbieters aber nach wie vor für eher teuer.

Swisscom hatte vergangene Woche Tarifsenkungen beim Datenroaming im Ausland angekündigt, die ab heute gelten. Datenpakete sind im Ausland 20 bis 50% günstiger geworden. Auch bei Swisscom ändert sich nichts an der Guidance für 2018.

Umsatzdruck wegen Roaming

Die Schweizer Telecombranche spürt seit Jahren Umsatzdruck, auch wegen rückläufiger Roaming-Einnahmen. Im Jahr 2017 büsste Swisscom 2% oder rund 200 Mio. Fr. im Schweizer Kerngeschäft ein, vor allem wegen rückläufiger Einnahmen aus Festnetztelefonie und Roaming. Bei Sunrise ging der Umsatz im Gesamtjahr ebenfalls 2% zurück, im vierten Quartal stieg die Kennziffer jedoch 1,6%.

Für 2018 stellt Swisscom einen Umsatz von rund 11,6 Mrd. Fr., einen Ebitda von rund 4,2 Mrd. Fr. und Investitionen von weniger als 4,2 Mrd. Fr. in Aussicht. Das entspricht in etwa den Vorjahreswerten. Sunrise will den Umsatz ebenfalls stabil halten (1,83 bis 1,87 Mrd. Fr.) und den bereinigten Betriebsgewinn 1 bis 2% steigern.