Sunrise warnt vor teurem Bieterstreit

Sunrise-CEO Olaf Swantee ist verärgert, das ist ihm am Dienstag an einem Mediengespräch anzusehen. Grund ist der Vorschlag der Eidgenössischen Kommunikationskommission (ComCom), wie sie zusätzliches Mobilfunkspektrum für die neue 5G-Technologie vergeben will. «Wir haben viele Mängel im geplanten Verfahren entdeckt», kritisiert Swantee. Der Regulator habe die Bedenken aber «fast vollständig» ignoriert. Falls das Resultat der Auktion Sunrise massiv benachteiligen sollte, will Swantee sogar vor Gericht ziehen.

Im Extremfall könnte die Auktion gemäss Sunrise-Technologiechef Elmar Grasser so ausgehen: Die finanzstarke Swisscom bietet aus strategischen Gründen für viel mehr Frequenzen, als sie eigentlich braucht. Bei den zwei kleineren Anbietern Sunrise und Salt passiert dann Folgendes: Der eine muss sehr viel Geld in die Hand nehmen, um noch genügend Spektrum für 5G zu erhalten, kann aber kaum mehr investieren. Der andere habe zu wenig Frequenzen, «um zu überleben», so Grasser.