Susanne Thellung: Die erste Kantonalbankchefin

Sie sei eine Vermittlerin, sagt Susanne Thellung von sich. «Immer wieder erzählen mir Kunden, dass sie über mich Menschen kennengelernt haben, die sie noch lange begleiten.» Das war allerdings nicht immer so. Zum Kundengeschäft kam die 46-Jährige eher zufällig.

Als sie von ihrer ehemaligen Arbeitgeberin, der UBS Schweiz, nach Zug geschickt wurde, sei dies eigentlich «contre coeur» geschehen. Sie habe sich zuerst gefragt, was sie dort tun soll, erinnert sich die studierte Finanzwissenschaftlerin. «Von der Bahnhofstrasse kommend hielt ich mich eigentlich viel zu cool dafür.» Nach ihrem Abschluss an der Universität St. Gallen hatte sie zuerst ein paar Jahre für die Grossbank im Bereich Datamining und im Projektmanagement gearbeitet. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an