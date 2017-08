Swatch Group hat Tiefpunkt überwunden

01 | Erfolgsrechnung: Den weltgrössten Uhrenhersteller hat die Branchenkrise in den vergangenen Jahren deutlich getroffen. Im Geschäftsjahr 2016 fielen sowohl der Gewinn je Aktie als auch die Ebit-Marge auf den tiefsten Stand seit Jahren. 2017 dürfte der Umsatz vor allem in China deutlich anziehen und Hongkong als wichtigster Markt des Unternehmens sich zumindest stabilisieren. In den kommenden Jahren sollte sich die Ebit-Marge wieder in Richtung von 20%, dem langjährigen Durchschnitt, bewegen.