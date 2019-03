Swatch Group liefert Richemont keine Uhrwerke mehr

Die Aussagen von Swatch-Group-Chef Nick Hayek am Rande der heutigen Bilanzmedienkonferenz in Biel liessen aufhorchen: «Ab Mitte Jahr liefert Eta keine Uhrwerke mehr an die Uhrenmarken von Richemont und der LVMH-Gruppe.» Bis Juni würden die letzten vertraglich vereinbarten Werke an die beiden Konkurrenten versandt.

Diese Aussagen überraschen zumindest im Fall von Richemont. Der Genfer Luxusgüterhersteller hatte vor zwei Jahren am eigenen Uhrensalon SIHH durchblicken lassen, dass man mit der Swatch Group einen neuen Liefervertrag für Uhrwerke unterzeichnet habe, der kommendes Jahr in Kraft tritt.