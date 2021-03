Swatch Group und Nestlé

Weshalb ist es so schwierig, nach gefallenen Kursen zu kaufen? Einträglicher wäre es, das wissen wir doch. Die Kurse erreichen ein markantes Tief, wenn der letzte noch verkaufswillige Investor sein Vorhaben verwirklicht hat und seine Vorgänger mit ihrer Tat noch zufrieden sind. Erst nach diesem Punkt kann aus dem Angebotsüberhang ein Nachfrageüberhang werden.

Aber natürlich will niemand, der gerade verkauft hat, hören, dass die Kurse von nun an steigen. Die Masse will darin bestätigt werden, das Richtige getan zu haben und dass man nichts Besseres tun konnte. Das schafft einen Bedarf an entsprechenden Meldungen und Nachrichten. Beachtet wird nur noch, was zur eigenen Wahrnehmung passt.

Rückkopplungseffekte

Bei steigenden Kursen verhält es sich an den Aktienmärkten nicht anders, ausser dass die Rückkopplungseffekte noch etwas grösser sind. Man kann nur einmal 100% verlieren, aber mehrmals 100% dazugewinnen. Der Effekt des gegenseitigen Anheizens ist entsprechend grösser. Aber in beiden Fällen schwindet mit fortschreitendem Trend auch das Beurteilungsvermögen. Natürlich ist bei Swatch Group jetzt nicht alles 80% mehr wert als noch vor 350 Tagen. Auch wenn jetzt so viel mehr für die Aktie bezahlt wird.