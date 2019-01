Swatch Group verfehlt Prognosen

(AWP) Swatch Group (UHR 286.7 -5.6%) hat das Jahr 2018 positiv abgeschlossen: Der Uhrenkonzern steigerte den Umsatz und verbesserte gleichzeitig die Marge. Allerdings ging der Schwung in der zweiten Jahreshälfte ein wenig verloren. Der Start ins neue Jahr sei jedoch geglückt, teilte Swatch am Donnerstag mit.

An der Börse kommen die Zahlen nicht gut an. Zu Handelsbeginn geben die Aktien über 6% nach.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr. 2016 2017 2018 Umsatz (netto) 7553 7960 8475 – Veränderung in % -10,6 +5,8 +6,1 Betriebsgewinn (Ebit) 805 1002 1154 – Veränderung in % -44,5 +24,5 +15,2 – in % des Umsatzes 10,7 12,6 13,6 Nettofinanzergebnis -25 -16 -19 Steuern 184 252 266 Gewinn 593 755 867 – Veränderung in % -47,0 +27,3 +14,8 – in % des Umsatzes 7,9 9,5 10,2 – in % des Eigenkapitals 5,4 6,7 7,7 Bilanz per 31.12. Bilanzsumme 13 106 13 479 13661 Umlaufvermögen 9045 9458 9458 Anlagevermögen 4061 4021 4203 Fremdkapital 2033 2190 2387 Eigenkapital 11 073 11 289 11274 – in % der Bilanzsumme 84,5 83,8 82,5