Swiss Buffett

Alle drei Monate müssen US-Starinvestoren gegenüber der Börsenaufsicht SEC ihre Aktienbeteiligungen offenlegen. Hier können Sie nachlesen, auf welche Titel Warren Buffett, George Soros, Carl Icahn sowie andere Investmentikonen setzen.

Eines überrascht: Zwar sind auch Schwergewichte wie Apple (AAPL 265.76 1.19%), Coca-Cola (KO 52.67 0.08%) und Mondelez mit dabei, doch ein grosser Teil der Lieblinge sind keine Blue Chips, sondern – für amerikanische Verhältnisse – eher kleine Unternehmen. In der Schweiz gibt es keine Starinvestoren aus der Liga von Buffett & Co. Umso spannender ist es, sich einmal vorzustellen, was sie wohl kaufen würden, wenn ihr Anlageuniversum nur aus Schweizer Titeln bestünde.

Um folgende fünf Schweizer Aktien würden die US-Gurus kaum herumkommen: Da ist einmal Straumann (STMN 894.4 0.11%), der weltgrösste Hersteller von Zahnimplantaten. Eines der wachstumsstärksten Unternehmen der Schweizer Börse mit globaler Präsenz macht alles richtig. Ähnliches gilt für Logitech (LOGN 42.64 4.38%). Der Expansionskurs stimmt, die Margen steigen, und die Produkte sind ohnehin erstklassig. Nicht ganz günstig sind Emmi (EMMN 841 0.6%). Doch der Milchverarbeiter trotzt nicht zuletzt dank seiner Innovationskraft dem unsicheren Konjunkturumfeld.

Zwei grössere, aber nicht minder interessante Werte, die gut zu Buffett & Co passen würden, sind Schindler (SCHP 244.2 0.29%) und Givaudan (GIVN 2869 1.45%). Während der Aufzugs- und Fahrtreppenhersteller mit seinem hohen Serviceanteil und der Marktposition glänzt, ist der Spezialist für Aromen und Riechstoffe als sicherer Hafen allererste Anlaufstelle und dazu Garant für viel freien Cashflow. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nahe liegt?