Swiss FinTech Awards 2021: Jetzt bewerben!

Die Swiss FinTech Awards gehen in die nächste Runde. Ab Samstag können sich die Jungunternehmen der Schweizer Finanztechnologieszene um die Auszeichnung als beste Fintech-Lösung des Landes 2021 bewerben.

Die Awards werden wieder in drei Kategorien vergeben: Der Preis für das «Early Stage Start-up of the Year» geht an ein Unternehmen, dessen Produkte sich noch in der Entwicklung befinden. In der Kategorie «Growth Stage» wird eine Gesellschaft ausgezeichnet, die bereits auf Wachstumskurs am Markt agiert.

Die Jury aus namhaften Experten wird zudem den Award für den «Influencer of the Year» vergeben, eine Person oder eine Organisation, die die Schweizer Fintech-Landschaft nachhaltig geprägt hat. Alle Informationen zum Bewerbungsprozess und zu den Awards unter swissfintechawards.ch.