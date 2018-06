Swiss GAAP FER bietet potenziell mehr Angriffsfläche

Hängt der Sanktionsantrag der SIX Swiss Exchange gegen Meyer Burger (MBTN 1.018 3.98%) mit dem Rechnungslegungsstandard zusammen, den die Technologiegruppe verwendet? Es gibt Hinweise dafür, ein klares Ja leitet sich daraus aber nicht ab. Das Thema hat mehr Facetten als nur diese.

Meyer Burger wendet seit 2013 Swiss GAAP FER an. Obwohl in Revisorenkreisen vermutet wird, dass die Börse lieber IFRS (International Financial Reporting Standards) sieht, haben viele andere Unternehmen in den vergangenen Jahren ebenfalls von IFRS auf die Schweizer Rechnungslegungsnorm gewechselt. Insgesamt berichtet heute fast ein Drittel der an der SIX kotierten Firmen nach Swiss GAAP FER.

Zwei namhafte Beispiele der jüngeren Zeit sind SFS (SFSN 110.9 0%) Group und Burckhardt Compression (BCHN 369.8 -1.86%). Beide begründen den Wechsel mit dem verbreiteten Argument der ständig zunehmenden Komplexität von IFRS, und beide erachten Swiss GAAP FER für sich selbst als zweckmässiger. Rolf Brändli, CFO von Burckhardt Compression, sagte an der diesjährigen Bilanzmedienkonferenz zudem, IFRS werde immer intransparenter.

Swiss GAAP FER folgt einem prinzipienbasierten Rahmenkonzept mit dem Grundsatz der getreuen Wiedergabe der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (True and Fair View) als Fundament. Demgegenüber hat sich IFRS immer mehr zu einem regelbasierten Konzept wie US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) entwickelt, mit klaren Vorgaben, Beispielen und einem sehr hohen Detaillierungsgrad.

Deswegen bietet Swiss GAAP FER mehr Raum für Auslegungen und somit potenziell mehr Angriffsfläche. Die Gefahr von Interessenskonflikten ist tendenziell grösser. Prinzipienbasiert heisst allerdings nicht, dass es mehr Freiheiten gibt.

Marc Possa, Mitglied des Fachausschusses Swiss GAAP FER, glaubt persönlich nicht, dass die SIX die potenziell grössere Angriffsfläche bei Unternehmen, die nach den Schweizer Standards rapportieren, gezielt ausnutzt: «Mit Ausnahme der Strassenverkehrsordnung gibt es in praktisch allen Regelwerken Interpretationsspielraum, auch in IFRS.» Etwas schliesst Possa, in seiner Hauptfunktion Leiter des SaraSelect-Nebenwertefonds sowie Geschäftsführer und Partner der VV Vermögensverwaltung, aber nicht aus: Dass die Schweizer Börse mit dem Vorgehen gegen Meyer Burger im Bereich der Ergebnisbereinigung «symbolhaft einen Standard setzen will».