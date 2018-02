Swiss Life agiert geschickt

Swiss Life (SLHN 349.2 -0.88%) will nicht mehr nur Versicherer sein. Immer häufiger will sie gar nicht mehr versichern. Neue Vorsorgekontrakte werden nur mehr den Wunschkunden gewährt. Und das Angebot von Lebenspolicen wird dominiert von Verträgen, für die das Unternehmen lediglich limitierte Garantien tragen muss. Das Anlagerisiko bei Sparpolicen und auch die Chancen werden dem Kunden überlassen.

Das neue Geschäftsprofil zeigt die gewünschten Folgen. Weil Swiss Life in der Neuproduktion wählerisch ist, schrumpft das Geschäftsvolumen. Und weil das Unternehmen geschickt wählt, steigt der Ertrag, wie die tabellarisch dargestellten Unternehmenszahlen der zurückliegenden Jahre belegen.

Honorare treiben Gewinn

Am 27. Februar werden die Jahreszahlen 2017 bekanntgegeben. Per September hatte das Unternehmen 13,8 Mrd. Fr. Prämien verbucht, 3% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die inländischen Einnahmen sanken 7%, aber ausserhalb der Schweiz florierte der Produktabsatz.

Die Umsteuerung auf fondsgebundene Policen liefert Kommissionen von Banken, weil deren Fondsprodukte in die Swiss-Life-Policen eingebaut sind. Honorare kassiert werden auch für die Vermittlung von u. a. Sachversicherungen anderer Anbieter sowie für im Auftragsverhältnis geleistete Immobiliendienstleistungen.

Expansiv ist zudem das Asset Management, das von Stefan Mächler geleitet wird. Wie er im nebenstehenden Interview darlegt, kann mit geschicktem Investmentvorgehen die Ertragsmarge trotz der Niedrigzinslage stabil gehalten werden. In seinen Verantwortungsbereich gehört auch das Fondsgeschäft für institutionelle Anleger. Von Pensionskassen und weiteren Anlagekunden hat das Unternehmen im vergangenen Jahr bis September zusätzliche 7 Mrd. Fr. anvertraut erhalten. Die Anleger haben in Summe bereits 60 Mrd. Fr. in vorwiegend Anleihen- und Immobilienfonds von Swiss Life platziert.

Chance auf mehr Dividende

Diese ergänzenden Aktivitäten binden wenig Eigenmittel und verbessern deshalb die Eigenkapitalrendite. In den ersten neun Monaten 2017 sind die Makler- und Honorareinnahmen gesamthaft 7% gestiegen. Damit überstiegen sie erstmals 1 Mrd. Fr.

In der Summe ist zu erwarten, dass das Unternehmen den Ertrag weiter gesteigert hat. Für die Jahre 2016 bis 2018 gilt die Vorgabe, den Kostenblock um 100 Mio. Fr. zu verschlanken und total 1,5 Mrd. Fr. Cashflow an die Holding zu leiten. 30 bis 50% davon sollen als Dividende an die Aktionäre gehen. Ambition ist, bei verbesserter Ertragslage die Dividende zu erhöhen. Das macht die Aktien begehrenswert.