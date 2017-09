Swiss Life im Visier der USA

(Reuters) Die US-Behörden haben den grössten Schweizer Lebensversicherer Swiss Life (SLHN 343.4 -0.55%) ins Visier genommen. Das Justizministerium habe Swiss Life im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Geschäft mit US-Kunden kontaktiert, teilte der Zürcher Konzern am Donnerstag mit. «Swiss Life wird die Möglichkeit zum Dialog nutzen, um in Kooperation mit den US-Behörden ihr Crossborder-Geschäft aus der Vergangenheit darzulegen», hiess es in der Mitteilung. Das Portfolio mit US-Kunden hatte sich in der Vergangenheit auf bis zu eine Mrd. Fr. belaufen und sei inzwischen auf rund 250 Mio. Fr. geschrumpft.

Die komplette Historie zu Swiss Life finden Sie hier. »