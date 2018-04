«Swiss Life kann mehr aus Potenzial holen»

Schweizer Versicherer müssten im europäischen Ausland wegen hoher hiesiger Kapitalerfordernisse «wie in Eishockey-Ausrüstung gegen im Fussball-Dress aufspielende europäische Konkurrenten» antreten, sagt Markus Leibundgut. Diese Erfahrung machte der 48-jährige Manager in den vier Jahren, in denen er die Deutschlandsparte von Swiss Life geführt hatte. Seit 2017 leitet er das wesentlich bedeutendere Schweiz-Geschäft: «Als führendes hiesiges Versicherungsunternehmen setzen wir uns zusammen mit dem Branchenverband bei der Aufsichtsbehörde Finma für Anpassungen am Solvenzregime ein.»

In seinem aktuellen Verantwortungsbereich will Leibundgut «mehr aus dem Potenzial der Kundenbeziehungen holen», wie er im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» darlegt: «Wir spüren ergänzende Bedürfnisse unserer Klienten besser auf und schlagen passende zusätzliche Produkte vor.»