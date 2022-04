Swiss Life: SST-Quote bei 223% per Anfang 2022

(AWP) Die Swiss Life (SLHN 581.40 -2.29%) bleibt sehr solide kapitalisiert. Der Finanzkonzern weist per 1. Januar 2022 eine Solvenzquote nach dem Swiss Solvency Test (SST) in Höhe von 223% aus, wie aus dem am Montag veröffentlichten Bericht zur Finanzlage hervorgeht. Ein Jahr davor hatte die Quote noch bei 197% gelegen.

Damit lag die Quote zum Jahresbeginn sowohl klar über der von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) gesetzten Mindestanforderung von 100% als auch über der von Swiss Life angestrebten Ziel-Bandbreite von 140 bis 190%. Die hohe Quote überrascht allerdings nicht: Bereits Anfang März hatte die Swiss Life anlässlich der Vorlage ihrer Jahreszahlen 2021 erklärt, dass der SST-Wert bei rund 220% zu liegen kommen dürfte.

Die Finma prüft einmal im Jahr die Kapitalisierung der Versicherer anhand des SST und verpflichtet die Firmen, bis Ende April dazu einen Bericht zu veröffentlichen. Die Solvenz-Anforderungen sind dann erfüllt, wenn das verfügbare Kapital grösser ist als das geforderte Kapital bzw. das Zielkapital.