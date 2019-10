Swiss Life übernimmt Investment-Manager

(AWP) Swiss Life (SLHN 492.5 0.72%) kauft den Investment Manager Fontavis AG. Damit baue Swiss Life Asset Managers ihre Position im Infrastrukturmarkt aus und ermögliche institutionellen Investoren Zugang zu nachhaltigen Anlagen im Energie- und Infrastruktursektor, teilte die Vermögensverwaltungssparte des Lebensversichungskonzerns am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Gründer von Fontavis würden langfristig an Bord bleiben. Die Schweizer Firma habe sich auf nachhaltige Direktinvestitionen in vorwiegend nicht-kotierte Gesellschaften in den Bereichen erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Energieinfrastruktur in der Schweiz und in Europa spezialisiert.

Fontavis entwickelt und managt Anlagelösungen aus den Bereichen Wasserkraft, Windparks, Stromnetze, Nah- und Fernwärmeverbünde, Solaranlagen sowie Recycling-Anlagen und weitere Infrastrukturanlagen. Der Investment Manager verwaltet drei Clean Energy Infrastruktur-Fonds mit Kapitalzusagen von insgesamt über 1 Mrd. Fr. (per Ende September).

Zu den Kunden von Fontavis gehören laut den Angaben institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Sammelstiftungen, Versicherungen, Banken, gemeinnützige Stiftungen, Kollektivanlagen und weitere qualifizierte Anleger. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und beschäftigt 13 Mitarbeitende.

Fontavis bleibe innerhalb von Swiss Life Asset Managers als Marke bestehen. Der Standort Baar sowie alle Arbeitsplätze und Funktionen blieben erhalten. Auch bei der Führung von Fontavis unter Firmenchef Thomas Schmid gebe es keine Änderungen, hiess es.