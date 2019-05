Swiss Life verzeichnet Prämiensprung

(AWP) Die Swiss Life (SLHN 452.6 -0.09%) ist im ersten Quartal 2019 massiv gewachsen. Die Prämieneinnahmen kletterten um 42% auf 9,9 Mrd. Fr. Gerade im Heimmarkt Schweiz gelang ein Sprung von 69% auf 7,8 Mrd. Fr.

Treiber sei hier das Geschäft mit Unternehmenskunden, gab die Swiss Life am Donnerstag in einem Communiqué bekannt. Im Geschäft der Beruflichen Vorsorge (BVG) hat der Konzern vom Ausstieg der Konkurrentin Axa aus dem Vollversicherungsmodell profitiert. Die Winterthurer bieten seit Anfang Januar keine Vollversicherungen mehr an.

Entsprechend hoch war die Nachfrage von Unternehmen nach dem Rundumschutz. Allerdings habe man sich bei der Zeichnungspolitik unverändert an der Profitabilität und der Kapitaleffizienz orientiert, betonte die Swiss Life.

Leichter Rückgang in Frankreich

Im zweitgrössten Markt Frankreich ging es indessen leicht abwärts. Die Prämieneinnahmen beliefen sich auf 1,4 Mrd. Fr. Das ist ein Minus von 1% in Lokalwährungen. Während das Krankenversicherungsgeschäft und die Risikovorsorge um 8% zulegten, verzeichnete das Lebengeschäft aufgrund der Marktverhältnisse einen Rückgang von 6%.

In Deutschland erhöhte sich das Prämienvolumen in lokaler Währung um 2% auf 371 Mio. Fr.

Auch in Geschäftsteilen, in welchen den Kunden Gebühren verrechnet werden (Fee-Erträge), konnte der grösste Schweizer Lebensversicherer das Volumen deutlich ausweiten. Die Gebührenerträge nahmen um 9% auf 429 Mio. Fr. zu. In Lokalwährungen wären sie gar um 11%gewachsen.

Das Geschäft mit Anlageberatungen, fondsgebundenen Vorsorgeprodukten oder mit Immobilien forciert die Swiss Life seit einigen Jahren, da es weniger stark von der Zinsentwicklung beeinflusst wird und daher mit weniger Kapital unterlegt werden muss.

Neugelder sprudeln

Angetrieben wurde das gebührenbasierte Geschäft vom Erfolg der Swiss Life Asset Managers. Da gelang es, bei Drittkunden Neugelder von netto 4,6 Mrd. Fr. anzuziehen. Im gleichen Vorjahresquartal waren es lediglich 2,4 Mrd. Fr. gewesen. Die verwalteten Vermögen externer Kunden nahmen seit Jahresbeginn um 9% auf 77,2 Mrd. Fr. zu. Die Gebühreneinnahmen bei den Asset Managers stiegen um 15% auf 174 Mio. Fr.

In Deutschland legten die Fee-Erträge um 7% auf 124 Mio. Fr. zu. In Euro war es ein Plus von 10%. Im Segment International, wo vermögende Kunden zum Stamm zählen, kletterten die Fee-Erträge gar um einen Drittel. Dagegen stagnierte das Geschäft in Frankreich.

«Die Swiss Life ist gut in das Geschäftsjahr 2019 gestartet», erklärte Konzernchef Patrick Frost im Communiqué. «Zum Wachstum im Fee-Geschäft haben die unabhängigen Beraterkanäle in Deutschland wesentlich beigetragen. Daneben profitierten wir von den Akquisitionen, mit welchen wir unser Fee-Geschäft im Vorjahr gezielt ausgebaut hatten.»

Mit den Kapitalanlagen erzielte Swiss Life Erträge im Umfang von 1,07 Mrd. Fr. und liegt damit leicht über Vorjahr. Die direkte Anlagerendite (nicht annualisiert) wird mit unverändert 0,7% angegeben, während die ebenfalls nicht annualisierte Nettoanlagerendite auf 0,6% schrumpfte von zuvor 1,0%.

Die komplette Historie zu Swiss Life finden Sie hier. »