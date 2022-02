Swiss Prime Site trifft Erwartungen

Ein höherer Mietertrag, die Umschichtung in der Finanzierung und der strategische Schritt mit der Übernahme des Fondsanbieters Akara waren für SPS-CEO René Zahnd die Höhepunkte in einem erneut schwierigen Jahr, wie er an der Bilanzmedienkonferenz ausführte.

Der Ertrag aus Vermietung nahm leicht zu auf 426,7 Mio. Fr., obwohl es Veränderungen im Portfolio gab. Auf vergleichbarer Basis stieg der Mietertrag 0,5%. Hintergrund der Zunahme ist der Abbau des Leerstands von 5,1 auf 4,6%. Damit erreichte SPS den unteren Rand der in Aussicht gestellten Bandbreite von 4,6 bis 4,8%. Zahnd ist zuversichtlich, dass der Leerstand bis Ende des laufenden Jahres «weiter sinken» wird. Büroflächen an guter Lage dürften von der freundlichen Wirtschaftsentwicklung profitieren, schätzt der CEO. Mittelfristig peilt er eine Leerstandquote von 4% an.