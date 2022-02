Swiss-Re-CEO: «Grosszügige Dividende ist uns eine Priorität»

Anleger reagieren enttäuscht auf den Jahresabschluss von Swiss Re. Hohe Zahlungen wegen Naturkatastrophenschäden und als Folge von Covid-Sterbefällen bremsten die Gewinnverbesserung des Rückversicherers.

Herr Mumenthaler, Swiss Re will im ­laufenden Jahr die Eigenkapitalrendite von zuletzt 5,7 auf 10% steigern. Was macht Sie so zuversichtlich?

Eigentlich waren wir bereits im vergangenen Jahr so rentabel, wären da nicht die 2 Mrd. $ Zahlungen wegen Covid-­bezogener Sterbefälle – besonders in den USA – gewesen. Für solche Fälle sind wir da. Doch 2022 dürfte das Ausmass ­wesentlich geringer ausfallen. Zudem ­haben wir auf den neu abgeschlossenen Verträgen der Schadenrückversicherung die Preise im Schnitt 4% erhöht und dieses Geschäftsvolumen 6% ausgeweitet.