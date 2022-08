Swiss Re gründet Tochterfirma

Konzentriert sich im Gegensatz zur Vermögensverwaltung auf die ausschliessliche Beratung des Kunden in Anlagefragen.

Von einem Erst- oder einem Rückversicherer emittierte Obligationen , in denen Risiken verbrieft werden und die von institutionellen Investoren gekauft werden. Bei den zugrundeliegenden Risiken handelt es sich um Spitzenrisiken oder ganze Portefeuilles. Die Zinszahlungen und/oder Kapitalrückzahlungen hängen vom Eintritt oder vom Ausmass eines entsprechenden Versicherungsereignisses ab. Eine Untergruppe der ILS sind Katastrophenanleihen . Form des ART .

Wertschriften, mit denen Erst- und Rückversicherer Spitzenrisiken aus dem Versicherungsgeschäft wie Naturkatastrophen in verbriefter Form auf institutionelle Investoren übertragen. Cat Bonds dienen dem Ausgleich von Spitzenrisiken und gehören zu den ILS . Form des ART .

Risiko

In der Finanzmarkttheorie wird das Risiko einer Anlage an den Ertragsschwankungen gemessen. Risiko und Ertrag stehen theoretisch in einem direkten Zusammenhang: Je höher das eingegangene Risiko ist, desto grösser sollte längerfristig der Ertrag der entsprechenden Anlage ausfallen (vgl. Risikomanagement ).

