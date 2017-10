Swiss Re holt japanische Investoren

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.

Der Versicherungskonzern Swiss Re hat gefunden, was er seit langem gesucht hat: einen Minderheitspartner für das Segment Policenabwicklung. Die japanische Versicherung MS&AD bringt zusätzliches Kapital ein, damit Swiss Re für beide Partner zusammen noch grössere Policenbestände von Lebensversicherern abkaufen kann. Gewinn bringt das, wenn die Abwicklung der Policen bis zum Verfall günstiger und das Investment des dahinter stehenden Versicherungsvermögens rentabler erledigt werden kann, als im Kaufpreis für die Policen eingerechnet ist. Die Transaktion ermöglicht Swiss Re, an zusätzliches Geschäftsvolumen zu gelangen – und dies in einem Bereich, der sich stabiler als die erratische Katastrophenversicherung entwickelt. Der kurzfristige Einfluss auf den Aktienkurs ist aber wohl gering.