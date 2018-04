Swiss Re kämpft sich hoch aus jedem Tief

01 | Erfolgsrechnung: Ein massgeblicher Teil der Einnahmen stammt aus Katastrophenversicherungen. In Extremjahren übersteigen die effektiven Schadenszahlungen die in der Versicherungsmarge budgetierten Kosten, so etwa 2011 (Erdbeben Japan) und besonders 2017 (Hurrikan-Serie USA/Karibik). Auch in schwierigen Jahren hat Swiss Re eine (allfällig verringerte) Dividende gezahlt. Nach besonders schadenarmen und deshalb für Swiss Re erfolgreichen Jahren sind sogar Sonderdividenden geleistet worden.