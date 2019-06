Swiss Re legt Preisspanne für britische Tochter fest

(AWP) Der geplante Börsengang der Swiss-Re-Tochter ReAssure kommt voran. Die Aktien sollen zu 280 bis 330 Pence platziert werden. Daraus ergibt sich für die auf das britische Geschäft mit geschlossenen Lebensversicherungen spezialisierte Firma eine Marktkapitalisierung von 2,8 bis 3,3 Mrd. £.

Das Angebot werde voraussichtlich einen Streubesitz von 26% des ausgegebenen Aktienkapitals von ReAssure ermöglichen. Im Rahmen einer Mehrzuteilungsvereinbarung stellt Swiss Re (SREN 98.36 -0.73%) zudem auch Aktien von bis zu 15% des Angebots zur Verfügung, wie der weltweit zweitgrösste Rückversicherer am Donnerstag mitteilte.

Swiss Re ernennt neuen Chef für Asien (AWP) Der Rückversicherer Swiss Re macht Russell Higginbotham zum neuen Chef für Asien. Er wird per 8. Juli 2019 zum «CEO Reinsurance Asia» und «Regional President» ernannt. Er folgt auf Jayne Plunkett, die das Unternehmen verlässt.



Sie habe sich nach rund 20 Jahren entschieden, Karrierechancen ausserhalb von Swiss Re wahrzunehmen, schreibt der Konzern in einer Mitteilung vom Donnerstag. Higginbotham sei eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit. Er ist den Angaben zufolge bereits seit rund 25 Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei Swiss Re tätig.



Die Nachfolge von Higginbotham als «CEO Reinsurance EMEA» werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Der Börsengang von ReAssure ist von langer Hand geplant. Bereits im August des vergangenen Jahres hatte Swiss Re diesen in Aussicht gestellt. Swiss Re hatte ReAssure im Rahmen der Vorbereitungen in eine eigenständige Gesellschaft umgewandelt. Mit dem IPO will der Rückversicherer gemäss früheren Angaben seinen Anteil an ReAssure von derzeit 75% auf unter 50% senken.

