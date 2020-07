Swiss Re leidet arg unter Pandemie

Zur Jahresmitte türmen sich die Zahlungsverpflichtungen wegen Pandemiefolgen so hoch, dass anstelle des kräftigen Semestergewinns von etwa 0,9 Mrd. $ ein Fehlbetrag von 1,1 Mrd. resultiert. Selbst bei einem guten Ergebnis im weiteren Jahresverlauf wird am Ende nur ein Minigewinn drinliegen. Das Management betont deshalb, die Kapitalausstattung sei trotz Halbjahresverlust so reichlich geblieben, dass das aufsichtsrechtlich verlangte Erfordernis weiterhin mehr als doppelt erfüllt ist. Dieser Hinweis soll wohl Bedenken vertreiben, Swiss Re müsse die Dividende kürzen. Aus den Reserven an die Aktionäre zu zahlen, damit die Ausschüttung unverändert bleibt, hat der Konzern schon mehrere Male durchgezogen. Das könnte auch 2020 wieder so sein. Solvent genug ist er.

