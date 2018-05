Swiss Re verpasst das Renditeziel

(AWP)Die Swiss Re (SREN 92.82 -0.43%) ist im ersten Quartal kräftig gewachsen. Das Preisgefüge an den Rückversicherungsmärkten scheint sich weiter aufzuhellen und so hat der Konzern unter anderem in Asien neues Geschäft dazugewonnen. Unter dem Strich verdiente die Swiss Re weniger als noch vor Jahresfrist, was jedoch auf Anpassungen in der Rechnungslegung zurückzuführen ist. News zum Thema Softbank (Softbank 38.45 -0.4%) gab es in der Mitteilung vom Freitag indessen keine.

Die Swiss Re sei in einem preislich nach wie vor anspruchsvollen aber verbesserten Markt expandiert, wird Konzernchef Christian Mumenthaler in der Mitteilung zitiert. Die gebuchten Bruttoprämien wuchsen gruppenweit um 13% auf 11,5 Mrd. $. Dazu hätten alle Geschäftssegmente einen Beitrag geleistet. Etwas Hilfe kam aber auch von Seiten der Wechselkurse.

Besonders stark legte die Swiss Re in der Leben- und Krankenrückversicherung (L&H Re) zu: Da zog das Prämienvolumen um gut einen Fünftel auf knapp 4 Mrd. an. Nebst Asien war auch die Region Europa, Mittlerer Osten, Afrika ein Wachstumstreiber.

Aussergewöhnlich viel Geld sei der Sparte Life Capital zugeflossen, wo Swiss Re Lebensversicherungsbestände aufnimmt und diese bis zum Ablauf der Verträge betreut beziehungsweise abwickelt. Die Einnahmen in dieser Sparte verdoppelten sich auf 1,4 Mrd.

Höhere Preise

Aber auch im Hauptgeschäft, der in den vergangenen Jahren von Preisdruck geprägten Sach- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re), gewann die Swiss Re mit einem Wachstum von 4,5% an Gewicht. Jeweils im April werden weitere Verträge mit Erstversicherern erneuert, wobei solche in Asien im Vordergrund stehen. Dabei habe sich die Preissituation verbessert und das Vertragsprämienvolumen sei um 7% angewachsen, so die Swiss Re.

Das Sorgenkind der Swiss Re, das Erstversicherungsgeschäft in der Sparte Corporate Solutions, steuerte beinahe eine Milliarde zum Prämienvolumen bei und steigerte dieses um einen Drittel. In mehreren Märkten hätten sich die Prämiensätze und Geschäftsbedingungen nach den verheerenden Naturkatastrophen im vergangenen Jahr verbessert, schreibt der Konzern dazu. Ausserdem setze die Sparte die Expansion fort.

Gewinn sinkt

Der Gewinn der Swiss Re sank derweil in den ersten drei Monaten auf 457 Mio. $ nach 656 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis wird allein durch eine seit Anfang Jahr neu im Rechnungslegungsstandard US GAAP geltende Vorschrift mit 280 Millionen belastet. Neu werden Veränderungen im Marktwert von Aktienanlagen vollumfänglich in der Erfolgsrechnung erfasst. Ohne diesen Effekt läge der Gewinn bei 678 Mio.

Operativ gelang es Swiss Re in der P&C-Re-Sparte, die Combined Ratio als massgebende Kennzahl um 3,6 Prozentpunkte auf 92% zu verbessern. Grossschäden aus Naturkatastrophen blieben im laufenden Jahr bislang aus, demgegenüber hatte im März 2017 der Zyklon Debbie in Australien die Rechnung belastet.

Insgesamt gelang es der Gruppe, mit den Ergebnissen die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 5,6%, würde aber ohne Sondereffekte 8,3% betragen. Mit der Rendite will der Rückversicherer über die Jahre jene der zehnjährigen US-Staatsanleihen um mindestens 700 Basispunkte übertreffen.

Am 7. Mai startet Swiss Re zudem das angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Franken.

Keine News zu Softbank

Zu den laufenden Gesprächen mit dem japanischen Technologiekonglomerat Softbank machte die Swiss Re in der Mitteilung keine Angaben. Zuletzt hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass die Gespräche zwischen Softbank und Swiss Re ausgesetzt sind.

Die beiden Konzerne suchen nach möglichen Kooperation, wobei auf der einen Seite die immensen Datenmengen (Swiss Re) und auf der anderen Seite ein grosses Kundenpotenzial (Softbank) im Fokus stehen dürfte. Laut letzten Aussagen des Swiss-Re-Managements wird sich Softbank mit höchstens 10 Prozent am Rückversicherer beteiligen und die dazu notwendigen Papiere am Markt erwerben.

