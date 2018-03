Swiss Re weist intern kleinen Verlust aus

(AWP) Der Rückversicherer Swiss Re (SREN 96.18 0.67%) weist auf Basis des firmeneigenen Bewertungssystems Economic Value Management (EVM) für 2017 einen kleinen Verlust aus. Der Grund für das rote Ergebnis sind die hohen Belastungen aus Naturkatastrophen im vergangenen Jahr. Insbesondere die Hurrikane «Harvey», «Irma» und «Maria» haben im Spätsommer und Herbst in den USA und der Karibik der Branche rekordhohe Kosten beschert.

Der EVM-Verlust beläuft sich für 2017 laut Mitteilung vom Donnerstag auf 9 Mio. $ nach einem hohen Gewinn von 1,4 Mrd im Jahr davor. Dabei seien die Belastungen aus Naturkatastrophen teilweise durch ein starkes Neugeschäftsergebnis bei Life&Health Reinsurance sowie ein starkes Gesamtergebnis aus Kapitalanlagen kompensiert worden. Das EVM-Modell misst Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf einer marktnahen Basis und dient der Steuerung des Geschäfts von Swiss Re.

Das ökonomische Eigenkapital (Economic Net Worth, ENW) lag per Ende 2017 bei 37,7 Mrd. Fr.. Damit ist es gegenüber dem Vorjahr um 3% angestiegen, trotz hoher Dividenden und einem Aktienrückkauf zusammen im Umfang von 2,6 Mrd. Das ökonomische Eigenkapital je Aktie betrug 119.74 $ (116.67 Fr.) verglichen mit 112.42 $ (114.24 Fr.) Ende 2016. Dank des Verdichtungseffekts als Folge des Aktienrückkaufs hat Swiss Re mit dem Anstieg des Eigenkapitalwerts pro Aktie von 10,8% ihre Zielvorgabe eines jährlichen Wachstums von 10% über den Zyklus im Jahr 2017 erreicht.

CEO Mumenthaler mit geringerem Salär

Swiss Re-CEO Christian Mumenthaler hat, wohl auch mit Blick auf das von Naturkatastrophen belastete Ergebnis, im Geschäftsjahr 2017 weniger verdient. Insgesamt erhielt Mumenthaler eine Vergütung in Höhe von 5,23 Mio CHF nach 6,25 Mio im Jahr davor, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Mumenthaler ist seit Anfang Juli 2016 als Gruppen-CEO im Amt und war davor Chef des Bereichs Rückversicherungen.



An die gesamte 14-köpfige Geschäftsleitung, wovon zwölf auch während des gesamten Jahres für die Swiss Re gearbeitet haben, hat die Gruppe im vergangenen Jahr total 43,2 Mio CHF an Salär ausgeschüttet. Im Jahr 2016 waren es 51,4 Mio für gleich viele Personen. An die Mitglieder des Verwaltungsrates, insgesamt deren 17, bezahlte Swiss Re einen Betrag von 9,50 Mio. Fr. nach zuvor 10,1 Mio. VR-Präsident Walter Kielholz hat aus diesem Topf mit 4,17 Mio (VJ 4,89 Mio) am meisten bezogen.