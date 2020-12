Swiss Steel erhält neuen Chef

Der Wechsel an der Spitze des kriselnden Stahlherstellers war überfällig. Nach Jahren riesiger Verluste war das Vertrauen in CEO Clemens Iller und CFO Matthias Wellhausen weg, und das nicht erst seit kurzem. Vor einem Jahr, als Martin Haefner seine Beteiligung an Swiss Steel auf rund 45 und dann knapp 50% aufgebaut hatte, liess er durchblicken, er visiere einen Wechsel im obersten Management an. Offiziell bekannte sich Haefner dann zwar zu Iller und Wellhausen, das klang aber nie überzeugend. Im April wurde bekannt, dass Finanzchef Matthias Wellhausen per Oktober gehen werde. Nun geht auch der CEO. Auch wenn das Umfeld dem Unternehmen übel mitgespielt hat, in Illers Amtszeit fällt auch die Akquisition der damals insolventen Ascometal-Gruppe (2018). Diese Transaktion hat die finanzielle Situation des Unternehmens mit verschlechtert. Swiss Steel Group war zumindest bis 2018 auch bekannt dafür, dass das zweiköpfige Management gemessen an der Grösse des Unternehmens und vor allem an den (Miss-)Erfolgen fürstlich entlohnt wurde (6 Mio. Fr. p.a.). Die Vergütungen standen in keinem Verhältnis zur Situation der Gruppe. Der neue CFO, Markus Boening, arbeitete in den letzten fünfzehn Jahren als CFO in der Autozuliefer-, der Stahl- und der Pharmabranche. Der neue CEO, Frank Koch, führte zuletzt den deutschen Stahlproduzenten GMH und bringt Restrukturierungserfahrung mit. Das kann für den Neuanfang zumindest nicht schaden.