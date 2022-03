Swiss Steel ernennt Marco Portmann zum Finanzchef

(AWP) Der Spezialstahlhersteller Swiss Steel (STLN 0.2890 -2.03%) hat per April 2022 Marco Portmann zum neuen Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Der aktuelle CFO, Markus Böning, habe sich entschieden, per Ende März von seiner Position zurückzutreten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Mit Portmann hat der Stahlhersteller einen Nachfolger gefunden, der das Unternehmen gut kennt. Der Mitteilung zufolge hat er den Grossteil seiner Karriere innerhalb der Swiss Steel Group verbracht. Zunächst sei er während zehn Jahren am Schweizer Produktionsstandort der Steeltec AG in verschiedenen Positionen tätig gewesen.

Danach hab er nach kurzer Tätigkeit ausserhalb der Gruppe weitere sechs Jahre in verschiedenen leitenden Finanzpositionen für Swiss Steel gearbeitet. Aktuell ist er den Angaben zufolge «Vice President Corporate Accounting, Controlling, Tax und Risk Management» bei der Gruppe.