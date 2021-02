Swiss Steel ist Handelsregistersperre los

Swiss Steel hat eine Hürde auf dem Weg zur geplanten Kapitalerhöhung überwunden. Die im Dezember erwirkte Handelsregistersperre gegen die Transaktion des Herstellers von Speziallangstahl ist vom Tisch.

Das Bezirksgericht Luzern hatte Ende Januar ein Gesuch um vorsorgliche Massnahme zwecks Fortsetzung der Sperre abgelehnt. Danach hatte die Initiatorin der Sperre, Liwet, die knapp 25% an Swiss Steel hält, die Möglichkeit, Berufung beim Kantonsgericht einzulegen. Diese Frist ist am Montag abgelaufen. Wie ein Sprecher von Liwet gegenüber «Finanz und Wirtschaft» erklärte, hat Liwet keine Einsprache erhoben. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an