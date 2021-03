Swiss Steel: Neuer CEO beginnt im Juli

Ursprünglich war der Amtsantritt des neuen Chefs von Swiss Steel erst auf Anfang 2022 angekündigt. Offensichtlich war es nicht so einfach, Frank Koch vom bisherigen Arbeitgeber loszueisen, denn so eine lange Vorlaufzeit ist doch unüblich. Fest steht, jetzt wird es der 1. Juli. Ebenso klar ist: je früher der Wechsel, desto besser für Swiss Steel. Dem Stahlhersteller ist es mit der jüngsten Kapitalerhöhung zwar gelungen, die finanzielle Situation zu verbessern, und angeblich konnte man zahlreiche neue Investoren gewinnen. Aber die laufende Transformation muss an Tempo gewinnen, bisherige Fortschritte waren zwar zu erkennen, aber nicht ausreichend. Seit Oktober amtiert bereits ein neuer Finanzchef. Das neue Management ist vielversprechend. Es würde nicht überraschen, wenn aus einem Duo, wie es seit Jahren installiert war, bald eine mehrköpfige Führungscrew wird. Das würde der Handschrift des seit Dezember amtierenden VR-Präsidenten Heinrich Christen eher entsprechen. Er vertritt in dem Gremium Hauptaktionär Martin Haefner. Das Unternehmen hat einen langen, harten Weg vor sich. Die Umsetzung der Restrukturierung ist kein Kinderspiel.