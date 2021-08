Swisscom-CEO: «Irgendwann kommt es zum Datenstau»

Swisscom hat im zweiten Quartal durchwegs solide Ergebnisse erzielt. Bei der Präsentation des Zahlenwerks standen jedoch vor allem die Netzausfälle vom Juli im Vordergrund, von denen auch die Notrufnummern betroffen waren. Für Swisscom-Chef Urs Schaeppi ist der Druck an der Spitze des Konzerns in der Folge nicht grösser geworden, wie er im Gespräch mit FuW erklärt. In der Schweiz sieht er beim Ausbau der Mobilfunkkapazitäten Handlungsbedarf.

Herr Schaeppi, verschärft sich die Situation für Swisscom in Folge der Netzausfälle?

Netzausfälle schaden der Reputation. Wir müssen zeigen, dass wir unseren Job ­besser machen können und haben die nötigen Massnahmen eingeleitet. Die Sensitivität, was Störungen angeht, ist heute viel höher als in der Vergangenheit – auch weil wir alle viel stärker von Technologie abhängig sind. Wenn heute das Internet oder das Mobilfunktelefon nicht läuft, dann ist man im Geschäft wie auch privat sehr eingeschränkt.