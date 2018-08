Swisscom-CEO: Kein Salt-Effekt in der Schweiz

(AWP) Die Swisscom (SCMN 457.5 -0.13%) spürt in der Schweiz keinen Salt-Effekt, nachdem der Konkurrent im letzten Frühling mit einem Festnetz- und TV-Angebot auf den Markt drängte. «Unsere Wechselquote war zuletzt sogar tiefer als im Vorjahr», sagte CEO Urs Schaeppi am Donnerstag während einer Telefonkonferenz. «Wir behaupten uns somit sehr gut und spüren keinen negativen Effekt.»

Gemäss Plan läuft laut dem Firmenchef das Swisscom-Billigangebot Wingo, das als Antwort auf die Salt-Offensive ausgebaut wurde. Wingo sei aber nach wie vor klein, betonte er.

In Italien hingegen wirkte sich der Eintritt von Salts Mutterkonzern Iliad (ILD 123.6 -0.4%) im Mobilfunkmarkt aus. «Wir sehen einen kleinen Iliad-Effekt», räumte Schaeppi ein. So habe sich die Zahl neuer Mobilfunkabonennten im zweiten Quartal (95’000) nicht mehr gar so gut entwickelt wie im ersten (120’000). «Ich würde den Effekt aber nicht überschätzen, zumal wir weiter gewachsen sind», so der Firmenchef.

Er sieht das Mobilfunkangebot in Italien zudem nach wie vor in erster Linie als Ergänzung zu den Breitbandprodukten, damit diese Kundschaft nicht abwandert.

Bestätigt wurde am Call ausserdem der Plan, im laufenden Jahr rund 700 Stellen in der Schweiz abzubauen. Dank Umschulungen, guter Planung und natürlicher Abgänge müsse jedoch nur eine Minderheit in einen Sozialplan geschickt werden, sagte Schaeppi.