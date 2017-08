Swisscom-CEO: «Wachstum trotz Marktsättigung und Preisdruck»

(AWP) Während der Bereich Festnetztelefonie auch im 1. Halbjahr 2017 weiter rückläufig ist, hält das Wachstum im TV-Geschäft und bei den Bündelverträgen der Swisscom (SCMN 476.3 -0.5%) an. «Einerseits haben wir Marktsättigung und Preisdruck, was dazu führt, dass einige Geschäfte rückläufig sind. Andererseits haben wir zum Glück andere Bereiche, die wachsen – darum sind wir insgesamt sehr stabil», wie CEO Urs Schaeppi am Donnerstag gegenüber AWP Video erklärte.

Im hart umkämpften, aber gesättigten TV-Markt spüre die Swisscom «keinen Druck durch die Konkurrenz», so Schaeppi. Die Swisscom könne zumindest im Entertainmentgeschäft wachsen. «Die TV-Welt verschmilzt ja immer mehr mit dem Internet – und das bietet der Swisscom durchaus Chancen», zeigte sich Schaeppi zuversichtlich.