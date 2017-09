Swisscom droht 4-Mio.-Busse

Vermögenswerte einer kriminellen Organisation werden systematisch in den Finanzkreislauf eingespeist, um sie dem Zugriff der Strafverfolgungsorgane zu entziehen. Das Geldwäschereigesetz und die Sorgfaltspflichtvereinbarung dienen der Bekämpfung der Geldwäscherei.

1998 in Kraft getretenes Gesetz, das verhindern soll, dass Gelder krimineller Herkunft von Schweizer Finanzintermediären verwaltet werden. Dazu wurden die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei sowie die Meldestelle für Geldwäscherei geschaffen. Für die Überwachung der Banken und der Fondsgesellschaften ist die Finma , für diejenige der Versicherungen das Bundesamt für Privatversicherungen zuständig.

Risiko

In der Finanzmarkttheorie wird das Risiko einer Anlage an den Ertragsschwankungen gemessen. Risiko und Ertrag stehen theoretisch in einem direkten Zusammenhang: Je höher das eingegangene Risiko ist, desto grösser sollte längerfristig der Ertrag der entsprechenden Anlage ausfallen (vgl. Risikomanagement ).