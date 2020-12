Swisscom im Visier der Weko

Die Eidgenössische Wettbewerbskommission Weko knöpft sich wieder einmal Swisscom vor. Sie fürchtet, dass die Ex-Monopolistin Konkurrenten beim Ausbau des Glasfasernetzes ausschliessen und benachteiligen könnte. Swisscom als De-facto-Telecominfrastruktur-Verantwortliche für die Schweiz hat ambitionierte Pläne und will bis 2025 rund 3 Mio. Haushalte erschliessen. Das Vorgehen der Weko ist typisch und dient wohl in erster Linie dazu, den blauen Riesen zu disziplinieren. Zuletzt im August hatte die Weko eine Untersuchung angestrengt. Damals ging es um die Vernetzung von Unternehmensstandorten, da Konkurrenten auf Vorleistungen von Swisscom angewiesen sind und Swisscom jeweils selbst für entsprechende Projekte mitbietet. Als Hüterin und Besitzerin eines Grossteils der kritischen Telco-Infrastruktur steht Swisscom inhärent in einem Interessenkonflikt, da sie auch als Anbieterin von Diensten auftritt. Die Weko-Verfahren ziehen sich über Jahre hin, die möglicherweise daraus resultierenden Bussen sind finanziell problemlos verkraftbar. Für die nach wie vor übermächtige Swisscom ist es «Business as usual». Die Aktien werden kaum tangiert werden.